Biographie

Figure de proue du label InFine, le français Rone s’est imposé, en l’espace de deux albums, comme l’une des références de l’électro hexagonale. Artisan d’une musique pointilliste, où chaque son, chaque rythme est travaillé et placé avec une grande minutie, le parisien parvient à faire pénétrer l’auditeur dans un univers unique, régie par des codes bien particuliers. Mouvante, évolutive, moderne, la musique de Rone ne manque pas d’interpeler l’oreille.Dès la sortie de son premier EP, Bora, déjà sur le label InFine, il reçoit le soutien d’artistes de renom, d’Agoria au groupe Massive Attack. Viendront plus tard Bugge Wesseltoft, High Priest (Antipop Consortium) et même Jean-Michel Jarre…L’extrême attention que Rone, Erwan Castex de son vrai nom, porte à la production de ses morceaux vaudra à son premier album, Spanish Breakfast, d’élogieuses critiques. Et pas seulement en France... Tout de suite, le style unique du parisien tape dans l’oreille des médias anglo-saxons.Les capacités du bonhomme l’amèneront vite à diversifier ses supports. En 2010, c’est pour un film, La femme à corde, qu’il compose. Là encore, son talent est loué par la critique.Un exil berlinois offrira à Rone l’occasion de s’aérer un peu les méninges et de revenir avec de nouveaux morceaux. En 2012 sort son deuxième opus : Tohu Bohu. Essai transformé pour Rone, qui confirme le fort potentiel dont on le savait détenteur.L’EP Apache, sorti en 2014, voit l’homme laisser une nouvelle fois libre court à son imagination, faisant évoluer son style sans jamais le dénaturer. © Nicolas Gal/QOBUZ