Biographie

Un des grands chanteurs méconnus du rock sudiste. Il forme en 1963 les Hawks (futurs The Band) et enregistre avec eux un « Who Do You Love » d'anthologie. Apprécié de Dylan et de John Lennon, il participe en 1978 aux adieux du Band dans le film de Martin Scorsese, The Last Waltz. Depuis, il a joué avec Paul Butterfield et effectué des retours épisodiques. © ©Copyright Music Story Music Story 2015