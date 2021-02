Biographie

Pianiste de tavernes et de maisons closes dès l'âge de douze ans, Roosevelt Sykes se retrouve à Saint Louis en 1928, définissant le style urbain de la ville caractérisé par un duo guitare-piano. En compagnie des meilleurs guitaristes de la ville (Henry Townsend, Lonnie Johnson), Sykes enregistre abondamment à partir de 1929 et connaît de nombreux succès (« Night Time Is The Right Time », « The Honeydripper »). La guerre l'amène à Chicago, où il est un des premiers à monter un orchestre électrique musclé avec une section de cuivres. Sykes est aussi présent dès le début du blues revival des années 60 aux États-Unis et en Europe. Il joue et enregistre jusqu'à la fin de sa vie, les dernières années passées à La Nouvelle-Orléans dans le Vieux Quartier. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015