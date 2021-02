Biographie

Roots Manuva est le nom de scène de Rodney Smith, rappeur britannique d’origine jamaïcaine émergeant à la fin des années 90 et qui n’hésite pas à insuffler ses influences reggae dans sa musique hip-hop. Sa voix profonde et son flow rythmé teinté d’ironie tranchent régulièrement avec des instrus plus sombres, donnant naissance à une musique unique qu’il a fait sienne à travers des albums hautement respectés. Rodney Smith, né en 1972 de parents jamaïcains, grandit dans le quartier de Stockwell au sud de Londres et est vite fasciné par le son vrombissant des basses des sound systems. Tombant d’abord amoureux du reggae il se convertit ensuite rapidement au rap, notamment à travers les chansons de l’Américain Rakim. A partir de 1994, il fait ses débuts en tant que rappeur en posant sur les singles d’autres artistes puis publie l’année suivante son premier titre, Next Type of Motion, sur le label Sound of Money. En 1997, le label Ninja Tune crée une sous-division rap baptisée Big Dada… un label que le désormais surnommé Roots Manuva ne va pas tarder à rejoindre pour réaliser son premier album. Brand New Second Hand est publié en 1999 et révèle un artiste hors du commun au style ragga-rap unique. Son style séduit les critiques et le public et le succès se confirme avec la venue de l’opus suivant, Run Come Save Me qui sort en 2001. Il s’attaque ensuite à la dub en 2002 avec Dub Come Save Me, album comportant notamment quatre titres remixés de son prédécesseur. Awfully Deep arrive ensuite en 2005, un opus qu’il a pris grand soin de peaufiner, profitant d’une pause loin des médias pour affiner son art. Avec Slime & Reason, commercialisé en 2008, Roots Manuva développe un certain côté sinistre et introspectif de sa musique. 4everevolution, quant à lui, constitue l’album le plus varié de l’artiste avec notamment des apparitions de Skin de Skunk Anansie et de Cass Lewis. Smith passe ensuite les années suivantes à collaborer avec divers artistes tels que Jamie Cullum, Ill Audio et Hiem, avant de revenir finalement en 2015 avec un nouveau disque intitulé Bleeds comportant notamment des productions concoctées par Four Tet et Machinedrum. © LG/Qobuz