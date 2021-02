Biographie

Né dans le Comté de Donegal en 1948, l'auteur-compositeur-interprète irlandais Rory Gallagher impose son jeu de guitare, viscéral et sans fard, dès ses travaux au sein du trio blues-rock Taste, livrant deux albums studio et un live avant d'embrasser une riche et influente carrière solo dès 1971 avec la publication d'un premier effort éponyme. S'ensuit une série de classiques du genre, en studio, de Deuce (1972) à Top Priority (1979), ou en live, comme les incontournables Live! In Europe (1972) ou Irish Tour '74 (1974), autant d'efforts salués par nombre de guitaristes, de Jimi Hendrix à Johnny Marr. Décédé en 1995 à l'âge de 47 ans, Gallagher laisse derrière lui un héritage marqué par l'amour de la guitare et du blues, comme illustré par le triple album Blues publié en 2019. © TiVo