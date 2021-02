Biographie

Rosalia Villa Tobella naît à Sant Esteve Sesrovires, près de Barcelone en Catalogne (Espagne), le 25 septembre 1993. Guitariste depuis l'âge de neuf ans, pianiste à seize ans et chanteuse, elle s'imprègne de la tradition flamenco transmise par Camaron de la Isla, qu'elle étudie pendant huit ans sous la tutelle de Jose Miguel Vizcaya. Parallèlement à la préparation de sa thèse sur le genre, elle découvre les sonorités électroniques à travers les titres de James Blake. En 2013, elle se fait remarquer sur scène lors d'un concert avec le guitariste Chicuelo, ce qui l'amène à enregistrer son premier album Los Angeles (2017), avec le producteur et guitariste Raul Refree. L'album acoustique et traditionnel de sa composition, comprenant aussi une reprise du classique « I See a Darkness » de Bonnie Prince Billy, se classe dans les dix meilleures ventes en Espagne. Elle cherche ensuite à fusionner son art du flamenco avec des sonorités contemporaines sur son deuxième album El Mar Querer (2018), produit par El Guincho. La ballade « Marmalente » dont il est extrait se révèle un grand succès avec ses soixante millions de vues sur YouTube en un an et deux Latin Grammy Awards. James Blake l'invite sur le titre « Barefoot in the Park » tandis que « Di Mi Nombre », qui apparaît dans le film Douleur et gloire de Pedro Almodovar, se classe en tête des ventes espagnoles. En 2019, elle collabore avec la star du reggaeton J Balvin sur le titre « Con Altura ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019