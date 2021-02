Biographie

Chanteuse et actrice, Rosario commence sa carrière dans la deuxième partie des années 70. Sous le nom de Rosario Rios, elle enregistre ¿Que Querrá Decir Esto? (1976) pour CBS et joue dans le film Al Fin Solos, Pero... (1977). Ses efforts n’obtiennent pas de grands résultats durant cette période, et sa carrière est au point mort jusqu’en 1984. Elle connaît un certain succès avec Muchas Flores (2001), un grand come-back qui dépoussière la carrière d’actrice et de chanteuse de Rosario. Ses efforts sont reconnus par les votants des Latin Grammy Awards, qui lui décernent à plusieurs reprises le titre de meilleur album vocal Pop féminin, en 2002 et en 2004, pour Muchas Flores et De Mil Colores, respectivement. © Jason Birchmeier /TiVo