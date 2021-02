Biographie

Formé en 1985 autour de Marie Fredriksson (chant) et de Per Gessle (guitare, chant), Roxette a constitué l'une des exportations musicales suédoises les plus rentables avec une solide popularité et des numéros un de l'Angleterre aux Etats-Unis en passant par l'Allemagne, l'Irlande ou encore la Norvège. C'est avec Look Sharp: (1988) et Joyride (1991) que le groupe marque le plus les esprits grâce aux singles "The Look", "Listen to Your Heart", "Joyride" ou "Fading Like a Flower", qui font de Roxette le second plus gros vendeur suédois depuis ABBA avec plus de 60 millions d'albums écoulés. Malgré un intérêt en déclin à l'international, le groupe continue de mener sa carrière sur ses terres natales après une pause dans les années 2000 et livre son dixième album studio en 2016, Good Karma. © TiVo