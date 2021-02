Biographie

Née à Londres en 1971, la formation art rock britannique Roxy Music affiche d'office une fascination pour la mode, le cinéma, le pop art et l'avant-garde la séparant de ses contemporains, le groupe paradant dans d'étranges costumes et se livrant à une approche originale mêlant expérimentations avant-rock chères à Brian Eno (claviers) et accroches soul-pop défendues par Bryan Ferry (chant). D'abord propulsée par la tension créative entre les deux hommes, la discographie du groupe prend la direction dictée par Ferry dès le départ d'Eno en 1973, chacun se livrant à une riche carrière solo tandis que le groupe enchaîne les classiques, de Roxy Music (1972) à Avalon (1982) en passant par For Your Pleasure (1973), Stranded (1973) et Country Life (1974). © TiVo