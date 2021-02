Biographie

Véritable figure du jazz et du funk, Roy Ayers peut se targuer d'avoir influencé plusieurs générations de musiciens de jazz comme de hip hop ou de R&B et d’être également une sorte de parrain de la scène acid jazz. Né en 1940, le vibraphoniste et chanteur s'impose dès le début des années 60 comme un formidable sideman, accompagnant des pointures telles qu’Hampton Hawes et Herbie Mann. Véritable virtuose, son talent pour la composition le pousse rapidement à former son propre groupe, Ubiquity, avec lequel il passera la décennie 70's à produire un jazz ouvert aux autres genres, en compagnie de maîtres de la fusion comme Billy Cobham ou Alphonse Mouzon.L'une des caractéristiques d’Ayers est son appétence pour les styles les plus divers, son désir de multiplier les expériences. Ainsi, on le verra collaborer avec le papa de l'afrobeat Fela Kuti ou encore le rapper Tupac. Malgré une carrière de plus d'un demi-siècle, Roy Ayers continue la musique avec une fraîcheur toujours renouvelée, et une curiosité inoxydable. Jamais il ne se sera enfermé dans un quelconque carcan. Toujours au fait des évolutions de la musique, ces dernières années l'auront vu participer à de nombreux projets, entre hip hop, R&B et nu soul, sans jamais dénigrer son socle profondément jazz. Erykah Badu, Mary J. Blige, Talib Kweli, A Tribe Called Quest... les artistes à le demander son toujours aussi nombreux. Et ça ne semble pas prêt de s'arrêter...© NG/Qobuz