Biographie

Si la notoriété des musiciens devait se mesurer à leur influence sur leurs contemporains et les générations à venir, Roy Harper serait alors l'un des auteurs, compositeurs et interprètes les plus en vue. Le destin a voulu que cet Anglais, orphelin de mère né 1941, soit seulement célébré par ses pairs et les amateurs de folk qu'il a contribué à faire évoluer avec des albums majeurs comme Stormcock (1971), Lifemask (1973), HQ (1975) ou Bullinamingvase (1977), auquel participent Paul et Linda McCartney. Invité sur les albums de Led Zeppelin (« Hats Off to (Roy) Harper ») ou de Pink Floyd, cité comme une référence du folk moderne, Roy Harper n'en continue pas moins d'enregistrer régulièrement. Les albums Work of Heart (1982), Whatever Happened to Jugula? (1985) avec Jimmy Page ou Death or Glory? (1992) témoignent de son inspiration renouvelée. Stimulé par la création de son propre label Science Friction, Roy Harper réédite sa discographie et enregistre The Dream Society (1998) et The Green Man (2000). Après une décennie silencieuse apparaît en 2013 un album à la hauteur de sa réputation, Man & Myth. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015