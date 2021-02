Biographie

Rejoignant rapidement la première vague du rockabilly, l'auteur-compositeur-interprète américain Roy Orbison (né au Texas en 1935) intègre l'écurie Sun Records dès 1956, rejoignant plusieurs noms restés comme lui dans la légende du rock & roll blanc originel, soit Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis ou encore Johnny Cash. Surnommé Big O en raison de sa voix puissante et douce à la fois, Orbison livre son premier classique dès 1956 avec le titre "Ooby Dooby", auquel viennent succéder son premier classique, "Only the Lonely", et des tubes comme "Love Hurts", "Crying" ou "In Dreams". En 1964, il signe "Oh, Pretty Woman" qui deviendra l'un des singles les plus réédités de tous les temps et connaîtra plusieurs vies commerciales. Orbison s'éteint en 1988, laissant derrière lui une oeuvre à l'influence durable © TiVo