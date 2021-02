Biographie

Royal Blood est un mélange rock de chœurs anxieux, d’une batterie féroce et d’une basse qui fournit aussi bien de complexes détails qu’un grondement rythmique. Royal Blood est le résultat d’une lignée qui s’étire depuis les actuels héros de Queens of the Stone Age jusqu’au très influent Led Zeppelin, voire même jusqu’aux pionniers du blues. Le groupe marie l’essence primaire du pouvoir du rock’n’roll avec une surprenante habileté à confectionner des mélodies accrocheuses. Mike Kerr et Ben Thatcher affirme qu’être un duo les force à trouver des méthodes encore plus inventives pour réaliser leurs idées : « On dirait qu’on résiste à toute opportunité de faire les choses simplement, et à la place on cherche une solution créative ». L’idée est donc de trouver le hors-piste au lieu de rajouter simplement un musicien au groupe.Mike et Ben se connaissent depuis tout petits, et ont formé Royal Blood en 2012. Leur premier single Out Of The Black rencontre un succès relatif, tout comme Come On Over . En août 2014 paraît alors leur premier album éponyme, où le batteur n’est pas la dame de fer mais en a la vigueur, et parvient avec Mike Kerr à un dynamisme qu’on n’avait plus entendu depuis longtemps. Même Jimmy Page aurait dit : « Je suis allé les écouter à New York. Ils étaient fantastiques. Absolument captivants, ils sont de si bons musiciens. Leur album a fait monter le genre d’un cran. C’est très rafraîchissant à entendre, car ils jouent dans l’esprit de ceux qui les ont précédés, et l’on peut entendre qu’ils vont emmener le rock dans un nouveau royaume – si ce n’est pas déjà le cas. Leur musique est d’une immense qualité. ». What else ?