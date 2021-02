Biographie

Ruben Blades est sans conteste l'un des plus grands chanteurs de salsa connus jusqu'à ce jour. Personnage aux multiples facettes : chanteur et compositeur, avocat, acteur de cinéma et homme politique, Ruben Blades est vraiment un cas à part dans le monde de la salsa. Ses préoccupations politiques et sociales, omniprésentes dans ses chansons, donneront naissance aux appellations « Salsa-protesta » ou « Salsa-consciente » pour qualifier sa musique. Ruben Blades ira même jusqu'à se présenter aux élections présidentielles du Panama. Auteur de la célèbre chanson « Pedro Navaja », aujourd'hui considérée comme un des grands classiques de la salsa, son impressionnante discographie compte près de 30 albums. Trois d'entre eux ont été récompensés par des Grammy Awards.