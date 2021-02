Biographie

Rudimental est un collectif de musique électronique britannique situé entre la drum & bass, la jungle et le dubstep. Le projet constitué de compositeurs, ingénieurs, producteurs et DJ voit le jour en 2011 sous l'impulsion de Piers Agget et Kesi Dryen. L'année suivante, le tube « Feel the Love » caracole en première position des ventes du Royaume-Uni, si bien que le quatuor, qui use des collaborations, se crée une forte réputation. L'année suivante sort l'album Home, incluant les titres de gloire de la formation, chantés par John Newman, Ella Eyre (n°1 avec « Waiting All Night ») et Emeli Sandé. Les succès s'enchaînent jusqu'à la parution en 2015 du deuxième album We the Generation, comprenant les titres « Bloodstream » et « Lay It All on Me » avec Ed Sheeran (classés respectivement n°2 et n°15). En 2017, le titre « Sun Comes Up » avec James Arthur se classe n°6 et l'année suivante, « These Days » avec Jess Glynne, Macklemore et Dan Caplen, est le troisième numéro un de Rudimental, qui multiplie les sorties jusqu'à l'album Toast to Our Differences (2019), comprenant entre autres « Let Me Live » avec Major Lazer, Anne-Marie et Mr. Eazi, « Walk Alone » avec Tom Walker et « Summer Love » avec Rita Ora. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2019