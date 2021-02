Biographie

Auteur-compositeur-interprète dont la voix riche et la théâtralité renvoient aux grandes heures de la Tin Pan Alley mais aussi au cabaret voire à l'opéra, Rufus Wrainwright nait en 1973 d'un père et d'une mère musiciens folk visionnaires, Loudon Wainwright III et Kate McGarrigle. A l'issue de sa scolarité à la prestigieuse école Millbrook de l'état de New York, il commence des études musicales à l'université McGill de Montréal mais dévie rapidement du classique à la pop et au rock. Signé sur Dreamworks, il livre un premier album éponyme en 1998, suivi d'une série de disques couronnés de succès, parmi lesquels Poses, Want One, Want Two, Release the Stars et Rufus Does Judy at Carnegie Hall. © Jason Ankeny /TiVo