Biographie

Ruggiero Ricci, né le 24 juillet 1918 à San Bruno - Californie, était un violoniste américain. Issu d'une famille de musiciens (sa soeur Emma était violoniste au New York Metropolitan Opera), il commence le violon à sept ans. Ses premiers cours sont dispensés par Louis Persinger, son professeur jusqu'à ses dix ans. Par la suite il suivra les cours de Michel Piastro, Paul Stassevitch et Georg Kulenkampf. Dès son premier concert, à San Francisco en 1928, il est acclamé par le public et la critique. A dix ans à peine, on le désigne déjà comme un « wunderlkind » (enfant-prodige). Un an plus tard, lors de son premier concert au Carnegie Hall de New York, un critique musical dira de lui : « Tout ce que les grands violonistes font, il le fait ». ("All that great violinists do, he did.")Durant les années 1930, il part étudier à Berlin avec Georg Kulenkampff.En 1932, Ricci fait sa première tournée européenne. Ce fut l'occasion de donner une série de concerts avec les plus grands orchestres, et surtout d'avoir une reconnaissance internationale alors qu'il n'a que quatorze ans.En 1942, Ricci est mobilisé par l'US Army pour servir son pays. Pendant la guerre, il est nommé « Entertainment Specialist Ricci » (spécialiste du divertissement Ricci). Pendant ses 3 années de service, il donne des centaines de concerts pour divertir les troupes, souvent dans des conditions rocambolesques, et surtout sans accompagnateur. Cette situation lui permet de travailler un répertoire d'oeuvres pour violon solo.Il garde après guerre un véritable enthousiasme pour ce répertoire, en basant la majorité de ses programmes sur des ouvres de Bach, Paganini, Wieniawski, Kreisler, Ernst, Bartók.En 1947, il est le premier à enregistrer les 24 Caprices de Paganini op.1 dans leurs formes originales, sous le Label Shella.Par la suite, il sera un fervent défenseur des compositeurs du XIXe siècle, poussant le public à la redécouverte de ce répertoire.Ricci est aussi un interprète des oeuvres contemporaines. Il a ainsi créé le Concerto pour violon d'Alberto Ginastera (avec l'Orchestre philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein, 1963) et le Concerto pour violon de Gottfried von Einem (avec l'Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Seiji Ozawa, 1970), et fait découvrir le Concerto no 4 de Paganini au public américain (1971).En plus de ses activités de concertiste, il enseigne à l'université d'Indiana de 1970 à 1973, à la Juilliard School de New York de 1975 à 1980, à l'université du Michigan à Ann Arbor, de 1982 à 1988.Après de nombreuses tournées internationales, il se retire de la scène musicale en 2003, et se consacre alors uniquement à des Master Class.Ruggiero Ricci, après plus de 6000 concerts dans 65 pays, 500 enregistrements dans différents labels, décède le 6 Août 2012 dans sa résidence de Palm Springs - Californie.