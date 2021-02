Biographie

Le chef d'orchestre Rumon Gamba, qui commença par une exploration profonde de la musique de film anglaise, de Vaughan Williams à Malcolm Arnold, en passant par Bliss, Bax, Alwyn, Addison, Rodney Bennet, nous propose depuis quelques années la redécouverte d'univers méconnus voire totalement négligés, comme l'ouvre orchestrale de Vincent d'Indy. Cette intégrale particulièrement appréciée de la critique contient une Deuxième Symphonie d'anthologie. Par ailleurs, Gamba a enregistré quelques anthologies dédiées à Miklós Rózsa, Malcolm Williamson, ou encore à Sir Malcolm Arnold, l'un des compositeurs anglais les plus prolifiques et importants du milieu du XXe siècle, et bientôt à Bernard Herrmann.