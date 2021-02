Biographie

Fruit de la rencontre entre le producteur new-yorkais El-P (ex-Company Flow) et le rappeur expérimenté Killer Mike, le duo mixte Run the Jewels impose son style viril et engagé dès son premier album. Crédité aux deux noms, Run the Jewels sort sous les louanges de la critique en juin 2013. Fort de cette reconnaissance, c'est sous le nom d'adoption Run the Jewels que les deux ténors du rap underground travaillent sans attendre à une suite. Celle-ci, parue sous le label Mass Appeal de leur confrère Nas et intitulée Run the Jewels 2, voit le jour en octobre 2014 et récolte une nouvelle salve de chroniques à quatre étoiles ou plus. L'album de remixes Meow the Jewels qui suit en 2015, composé de miaulements de chats, traduit l'humour du duo, qui invite des personnalités aussi importantes que Snoop Dogg, Geoff Barrow, 3D, Dan the Automator ou Prince Paul. Partenaire récurrent d'un album à l'autre, le chanteur Zack de la Rocha (Rage Against the Machine) apporte son concours à Run the Jewels 3 (2016), classé numéro un des albums de de rap, qui accueille également le saxophoniste Kamasi Washington et le rappeur Danny Brown. Après deux titres placés dans les bandes originales des films Black Panther (« Legend Has It ») et Venom (« Let's Go (The Royal We) »), le duo investit le studio avec une pléiade d'invités pour son quatrième album RTJ 4 (2020, classé n° 10 au Billboard), comprenant les participations de 2 Chainz, DJ Premier et de deux paires étonnantes constituées de Pharrell Williams et Zack de la Rocha d'une part et Mavis Staples et Josh Homme d'autre part. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020