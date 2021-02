Biographie

Star de la chanson autant que de la télévision, RuPaul s’est imposé comme la drag queen la plus connue de la culture populaire américaine. Né à San Diego, RuPaul André Charles de son vrai nom (le « Ru » (roux) est accolé à son nom comme référence à la base du gumbo, une soupe traditionnelle de la Louisiane d’où vient sa mère originaire de Louisiane), il voit le jour le 17 novembre 1960. Ses parents divorcent quand il a sept ans et c’est dès lors sa mère qui l’élève, lui et ses trois sœurs. À l’âge de quinze ans, il déménage pour Atlanta, en Géorgie, en compagnie d’une de ses sœurs pour étudier les arts du spectacle. Il démarre sa carrière dans une émission de divertissement, The American Music Show. Il fait quelques apparitions dans le cinéma indépendant et se produit à l’occasion au Celebrity Club en tant que danseur. Intéressé par toutes les formes de performances, il se met également à chanter comme choriste pour Glen Meadmore en compagnie de la drag queen Vaginal Davis. Encouragé par ces premières expériences, il décide de se produire seul et écume ainsi les nightclubs de Georgie. En 1993, RuPaul fait le grand saut et se lance dans la musique avec un premier disque empreint de dance et de house, Supermodel of the World. Même si la mode est au grunge, l’univers bigarré de la drag queen séduit par son originalité et son exubérance avec le titre « Supermodel » qui se voit massivement diffusé sur MTV. Le single ne tarde pas à se classer en 45e position dans les charts américains. Parallèlement, RuPaul devient mannequin pour une marque de cosmétiques et rédige son autobiographie. Avide de toutes les expériences, il se voit confier la présentation d’un talk show sur VH1, The RuPaul Show, qui accueille de nombreuses célébrités. Il n’abandonne pas pour autant ses ambitions musicales et publie son deuxième opus, Foxy Lady, qui échoue à intégrer le top du Billboard, mais il peut se consoler avec le succès de « Snapshot » dans le milieu de la dance. Il met ensuite en boîte un disque de Noël, Ho Ho Ho, avant de dévoiler Red Hot, qui bénéficie d’une couverture médiatique plus réduite. Tout le contraire de l’émission phare de la télé-réalité qu’il va ensuite animer : RuPaul’s Drag Race, qui consiste à sélectionner la future star des drag queens. Il ne délaisse pas pour autant la musique et publie en 2009 Champion qui enfante notamment le single « Cover Girl ». Entre une ligne de maquillage et un parfum, il sort ensuite Glamazon et Born Naked. Sur tous les fronts à la fois, il gère le succès de Drag Race et intègre le jury de Skin Wars, un autre show de télé-réalité, cette fois sur le body painting. Coïncidant avec le lancement de la septième saison de Drag Race, Realness, son huitième album, voit le jour, quelque temps avant un nouveau disque de Noël, Slay Belles. Ritualisant ses sorties en amont à chaque nouvelle saison de son émission, il dévoile en 2016 Butch Queen et American l’année suivante. En 2020, la star s’associe à Lior Rosner, qui l’épaule dans la composition de You’re a Winner, Baby, un court album de huit plages et 25 minutes, qui sort le même jour que la diffusion d’une série dont il est la vedette, AJ and the Queen. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019