Biographie

L'un des producteurs les plus importants et prolifiques de son temps, Rupert Hine est associé au courant new wave, dans lequel il s'est également illustré en tant qu'artiste après avoir commencé à enregistrer au tout début des années 1970. Né à Wimbledon près de Londres le 21 septembre 1947, il réalise les albums Pick Up a Bone (1971) et Unfinished Picture (1973), avec la participation de Simon Jeffes (Penguin Café Orchestra), puis forme le trio de jazz rock Quantum Jump, qui signe à son tour deux albums et un hit, « Lone Ranger » (1979). Devenu entre temps producteur de Kevin Ayers, Jonesy, Dave Greenslade, Anthony Phillips, Murray Head et Camel, il mène de front ces deux carrières et se spécialise dans un son synthétique en vogue avec Saga, Jona Lewie, The Fixx, Howard Jones, Thompson Twins, The Waterboys, mais aussi Chris De Burgh, Tina Turner, Stevie Nicks, Bob Geldof, The Power Station et Rush. Ses propres albums de cette période, Immunity (1981), Waving Not Drowning (1982) et Wildest Wish to Fly (1983) obtiennent même un succès d'estime. En 1985, il compose la bande originale du film Better Off Dead et utilise le pseudonyme de Thinkman pour trois albums successifs, avant de revenir sous son nom civil pour l'album The Deep End (1994). Le producteur, toujours très sollicité, travaille en multipliant les succès avec Milla Jovovich, Les Négresses Vertes, This Picture, Eric Serra, Noa, Duncan Sheik, Geoffrey Oryema et Suzanne Vega. Appelé en 2008 pour la compilation humanitaire Songs for Tibet, il sort ensuite les compilations Unshy on the Skyline: The Best of Rupert Hine (2015) et Fighting Apathy with Shock: The Best of Rupert Hine as Thinkman (2019). Il décède d'un cancer le 5 juin 2020, à l'âge de 72 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020