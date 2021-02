Biographie

Tout au long de leur carrière, longue de plusieurs décennies, le trio canadien de choc Rush émerge comme l’un des groupes de hard rock les plus en vue ; régulièrement dénigré par les critiques et peu diffusé sur les radios pop grand public, le groupe acquiert néanmoins la fidélité d’un nombre impressionnant de fans, à mesure que leurs performances virtuoses renforcent leur statut de musiciens avec un M majuscule. En 1976, leur album 2112 marque un tournant dans leur popularité : un album au concept futuriste basé sur les textes d’Ayn Rand qui brasse les éléments sonores du trio : les chants haut perchés de Geddy Lee, les compos de longueur épique de Neil Peart et la guitare complexe d’Alex Lifeson, en un tout unifié. © Jason Ankeny /TiVo