Biographie

Surnommé le « Ténor du peuple », Russell Watson est né à Salford, près de Manchester, le 24 novembre 1966 et grandit à Irlam. Après avoir abandonné ses études, il travaille comme soudeur, se marie et devient père de famille. Chanteur amateur dans les pubs où il se fait connaître par ses reprises de standards d'Elvis Presley, il inclut progressivement à son répertoire des airs d'opéra comme « Nessun Dorma », extrait du Turandot de Giacomo Puccini. En 1990, il s'inscrit à un concours de chant organisé par une radio de Manchester et le remporte. Sa révélation au public survient en 1999 lorsqu'il est invité à chanter l'hymne national lors de la finale de la Coupe d'Angleterre de rugby à XIII, dans le stade de Wembley. Il réédite l'expérience pour l'équipe de football de Manchester, notamment en finale de la Coupe des clubs champions de l'UEFA, où il chante en duo le « Barcelona » de Freddie Mercury avec Montserrat Caballé. Signé par le label Decca, Russell Watson entame sa carrière discographique avec l'album The Voice (2000), dont plusieurs morceaux sont joués par le Royal Philharmonic Orchestra. Classé n°5 des meilleures ventes, cet enregistrement à succès règne pendant cinquante-deux semaines sur le classement réservé à la musique classique. Russell Watson est le premier chanteur à se classer n°1 de ce répertoire tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Suivis par les albums Encore (2001), Reprise (2002) et Amore Musica (2004), ces débuts s'orientent progressivement vers les airs populaires, quand le chanteur doit interrompre sa carrière en raison de l'opération d'une tumeur au cerveau. De retour en 2007 avec les albums That's Life et Outside In, il subit ensuite une nouvelle opération avant de conclure son contrat l'année suivante avec People Get Ready. Nommé juré de l'émission Last Choir Standing, le chanteur enchaîne sur une tournée britannique avec la chorale Sense of Sound, rencontrée sur le plateau de télévision. En 2010, il enregistre pour Sony l'album La Voce, chanté en italien et accompagné par le Roma Sinfonietta, comprenant davantage d'airs du répertoire classique. Il continue avec un disque dédié aux airs populaires, Anthems: Music to Inspire a Nation (2012), puis Only One Man (2013), suivi d'une tournée avec l'ensemble Arts Symphonic Orchestra et de True Stories (2016). En 2018, Russell Watson entame une collaboration avec Aled Jones sur l'album In Harmony, puis Back in Harmony (2019). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019