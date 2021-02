Biographie

Le lien vivant entre la soul et le premier rock'n'roll. Mariée à un jazzman, Ruth Brown devient en 1950 la chanteuse vedette de sa maison de disques, Atlantic. Ses tubes, notamment « (Mama) He Treats Your Baby Mean », et sa voix expressive – parfois comparée à celle de Dinah Washington –, jouant dans les aigus, sont des incontournables du rhythm'n'blues des années 50.Fidèle à son style et à son goût pour le jazz, elle n'a jamais cessé d'enregistrer et est réapparue sur scène à Broadway, dans la revue Black and Blue, à la fin des années 80.