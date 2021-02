Biographie

Né à Jacksonville, Caroline du Nord, en 1974, l'auteur-compositeur-interprète et producteur américain Ryan Adams apparaît sur la scène musicale au début des années 90 au sein d'une poignée de formations telles que Blank Label, The Patty Duke Syndrome ou Space Madness avant de former Whiskeytown en 1994, décrochant son premier succès critique et commercial avec un second effort livré en 1997, Strangers Almanac, imposant une recette à la croisée de la country alternative et du rock. Dès lors, Adams entame en outre une carrière solo avec les très remarqués Heartbreaker (2000) et Gold (2001), avant d'élargir encore son champ d'action avec le véhicule Ryan Adams & the Cardinals dès 2005 et l'opus Cold Roses. En 2019, Adams revient avec Wednesdays, annoncé par le single "F*** the Rain". © TiVo