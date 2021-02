Biographie

Derrière le pseudonyme aux consonances anglo-saxonnes Ryan Paris, se cache Fabio Roscioli, né le 12 mars 1953 à Rome, en Italie. Loin de l'italo-disco dans laquelle le chanteur s'épanouira plus tard, il suit un parcours très académique durant sa jeunesse, pratiquant la guitare classique et étudiant l'architecture avant d'intégrer le conservatoire pour appréhender le jazz. Curieux de toutes les formes d'art, il s'intéresse au cinéma et entame une maigre carrière d'acteur : il apparaît à l'affiche du film italien de science-fiction La Bataille des étoiles d'Alfonso Brescia et assurera un tout petit rôle dans Il était une fois en Amérique. Mais c'est la musique qui a ses faveurs et lui offrira la visibilité qu'il vise, et ce, en 1983 lorsque sort le single « Dolce Vita », conçu et produit par Pierluigi Giombini. Avec lui, il diffuse la douceur de vie à l'Italienne dans le monde entier, le morceau s'écoulant à plus de cinq millions d'exemplaires et raflant la première place de plusieurs tops européens, comme en Espagne, en Belgique ou aux Pays-Bas. Si son nom renvoie à celui du célèbre film de Federico Fellini, ce n'est pas un hasard, Ryan Paris entretenant une admiration sans borne pour le cinéaste. Capitalisant sur ce succès, le chanteur proposera de nouveaux enregistrements ou remixes de son tube au fil des ans, dont certains parviendront à goûter aux charts, comme la nouvelle version de 1990, qui atteint la 31e place aux Pays-Bas. Ryan Paris parsèmera sa discographie de nouveaux singles teintés de romantisme comme « Fall in Love » en 1984 ou « Besoin d'amour » en 1988, sans parvenir au succès atteint par le tube qui l'a révélé. Le chanteur italien réussit tout de même un retour inattendu en 2010 avec le single d'eurodance « I Wanna Love You Once Again », produit par Eddy Mi Ami et goûte à nouveau au succès, mais par procuration, lorsque la reprise de Miroslav Kostadinov de son titre « Sensation of Love » atteint la 15e position dans les charts bulgares en 2013. Cinq ans plus tard, Ryan Paris repart sur les routes pour deux ans de tournée avec son Dolce Vita Show qui rassemble ses plus grands titres ainsi que d'autres succès des années 1980.