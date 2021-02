Biographie

Le super-groupe de jazz Rymden voit le jour en 2018 quand le pianiste et claviériste norvégien Bugge Wesseltoft (né en 1964), figure de proue du nu-jazz contemporain et électronique, s'associe aux musiciens suédois Dan Berglund (contrebasse) et Magnus Öström (batterie), soit le tandem rythmique du défunt Essbjörn Svensson Trio. Dix ans après le décès accidentel du piansite Essbjörn Svensson, la formation dont le nom est la traduction suédoise du mot espace prolonge l'oeuvre du trio électro-jazz originel sur scène puis dans l'album Reflections & Odysseys (2019). Le projet Rymden, accueilli avec enthousiasme, met à profit le confinement lié à la pandémie de Covid-19 pour travailler en studio et offrir dix-huit mois plus tard son deuxième album Space Sailors (2020), à la même thématique empreinte de cosmologie universelle. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020