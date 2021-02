Biographie

Né en 1969 à Brooklyn, Robert Diggs, alias The RZA (alias Prince Rakeem alias Bobby Digital) est l'artisan de la galaxie Wu-Tang Clan, dont le premier album, Enter the Wu-Tang (36 Chambers), paru en 1993, constitue l'une des pierres angulaires du hip-hop américain avec ses paroles âpres, ses excès constants, ses extraits de dialogues et autres bruitages de films de kung-fu et son utilisation de samples soul vintage débusqués avec avidité. Une recette qui marque les esprits durablement, et déclinée jusqu'au cinéma, où il apparaît parfois (Ghost Dog de Jim Jarmusch, Kill Bill de Quentin Tarantino ou encore son propre film de kung-fu post-moderne, The Man with the Iron Fists). Outre ses albums solo ou ses productions pour le Wu-Tang et ses membres, il fait également partie avec Prince Paul du groupe Gravediggaz, responsable du single "1-800 Suicide". © Olivier Duboc /TiVo