Biographie

Rappeur français originaire du Sénégal, S.Pri Noir, de son vrai nom Xavier Ambrosio Malik, a grandi à Paris dans le 20è arrondissement. Co-fondateur du label Nouvelle Ecole avec son ami Still Fresh, le jeune artiste a baigné dans les classiques de son époque tels que Booba, Lunatic, Rohff ou La Fouine et s’inspire également fortement du rap américain…doté d’un flow d’une efficacité redoutable S.Pri Noir a su se hisser peu à peu au sommet du rap game français. Xavier Ambrosio Malik possède un parcours plutôt atypique puisque, contrairement à de nombreux MC qui écrivent leurs première rimes à peine sortis de l’école primaire, lui ne posera son premier texte qu’à l’âge de 19 ans. Surpris lui-même par son talent dans cette discipline, il se voit très vite encouragé par ses proches à continuer dans cette voie. Il enregistre alors le morceau Charmeur de serpent en compagnie d’ADR et Soso.Sa rencontre avec Still Fresh représente un tournant pour le rappeur. Les deux amis commencent à collaborer ensemble et se font rejoindre, pour la partie management, par Moblack et Xa : le label Nouvelle Ecole est alors formé. En 2009, S.Pri fait encore une rencontre importante, celle d’Abou2Being, membre du célèbre collectif de rap parisien l’Institut. Ce dernier l’invite à rejoindre le collectif qui ne tardera pas ensuite à se faire signer chez Wati-B. S.Pri se retrouve alors devant un dilemme : poursuivre avec ses amis de la Nouvelle Ecole, ou continuer l’aventure avec les membres de l’Institut. Le choix est vite fait et le rappeur choisit la première solution, surtout que son compère Still Fresh vient alors d’être signé chez Sony pour réaliser un album. Peu à peu, S.Pri se fait un nom et se fait remarquer grâce à ses freestyles. Il se fait alors contacter par La Fouine pour poser sur Capitale du Crime 3 avec Fresh, puis par Fif et Amadou pour la Booska Tape. A côtés de ces collaborations, S.Pri sort en 2012 une net tape téléchargeable gratuitement sur internet intitulée En attendant Etat d’esprit. Ce projet lui permet de recevoir beaucoup de retours positifs. Il signe ensuite chez Believe Rec et sort son premier EP 00S, Licence to Kill. Le deuxième EP ne tarde pas à voir le jour et est publié en 2015 sous le titre Le monde ne suffit pas.© LG/Qobuz