Biographie

Ce projet est l'oeuvre du compositeur new age allemand Claus Zundel, alias The Brave, pour qui l’éveil musical et spirituel passe par une exploration des musiques qui ont précédé ou marqué le XXème siècle. Après être revenu au sources du flamenco, il débute cette série de disques Sacred Spirit en 1995 avec le volume 1 : Chants and Dances of the Native Americans, album visant à remettre en lumière la culture et les chants traditionnels des Indiens d’Amérique (vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde) et poursuit avec une exploration des racines du jazz américain (Sacred Spirit, Vol. 8 : Jazzy Chill Out ) et du blues (Sacred Spirit, Vol. 9: Bluesy Chill Out). © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015