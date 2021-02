Biographie

Lorsque Sade entre dans le monde de la musique dans les années 80, sa maison de disques, Epic, ne manque pas d’imprimer l’indication " se prononce shar-day " après son nom sur les pochettes de ses disques. Bientôt, le monde entier n’aurait plus aucun mal à prononcer son nom correctement. En janvier 1985, son premier album Diamond Life sort aux États-Unis, et au printemps, il est déjà disque platine grâce au succès de ses singles "Smooth Operator" et "Hang on to Your Love", tous deux classés au top 10. Son deuxième album, Promise (novembre 1985) inclut "Never as Good as the First Time" et pour certains, sa chanson phare : "The Sweetest Taboo,", qui se maintient six mois dans les classements pop américains. © Ed Hogan /TiVo