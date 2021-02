Biographie

Avec ses chansons à saveur folk sombre, Safia Nolin charme depuis ses débuts autant la critique que le public. Qu’elle chante ses propres compositions ou des reprises de classiques québécois, l’artiste nous transporte dans son univers singulier. Nommé sur la longue liste du Prix de musique Polaris et à l’ADISQ dans les catégories Album de l’année - Folk et Album de l’année - Choix de la critique, le premier album de Safia, intitulé Limoilou, est paru en septembre 2015 via Bonsound. L’artiste originaire de Québec a depuis remporté le prestigieux Prix Félix-Leclerc de la chanson 2016, le Félix de la Révélation de l'année au Gala de l'ADISQ 2016, le Prix Révélation de la SOCAN 2016 et deux prix au GAMIQ 2016 (Album folk de l'année et Auteur-compositeur de l'année). Comme laissait présager le titre de son Reprises Vol.1 (2016), qui lui a valu les Félix d’Interprète féminine de l’année et d’Album de l’année - Réinterprétation en 2017, Safia Nolin nous revient en septembre 2019 avec un deuxième tome. Reprises Vol.2 revisite et dépouille huit autres classiques francophones, toutes des chansons auxquelles Safia prête beaucoup d’affection et qu’elle juge très bien écrites et composées. Pour ce deuxième album de reprises, l’auteure-compositrice-interprète a opté pour un répertoire plus près de sa génération, tout en essayant de diversifier les époques. Safia lance également un mini-album de reprises de chansons emo anglophones, xX3m0 $0ng$ 2 $!nG @L0nG 2Xx. Reprises Vol.2 et xX3m0 $0ng$ 2 $!nG @L0nG 2Xx font suite à Dans le noir, le deuxième album de compositions originales de Safia, sorti à l'automne 2018 et nommé cette année au Gala de l’ADISQ dans la catégorie Album de l’année - Folk. Depuis sa parution, Safia a également offert le duo Mélancolie avec Patrick Watson, la nouvelle chanson Claire, le vidéoclip de Dagues mettant en vedette la drag queen Verona Verushka, et a offert plus de 50 concerts au Canada et en France, dont un spectacle en tête d’affiche sur la grande scène des Francos de Montréal. Plus récemment, elle a dévoilé un clip d’une grande beauté pour sa chanson bilingue Lesbian Break-up Song (feat. La Force), une collaboration avec Bien à vous et The Womanhood Project.