Biographie

Saga est apparu sur la scène du hard rock progressif à la fin des années soixante-dix. Le groupe canadien connaît sa période faste de la fin des années 1970 à la fin de la décennie suivante avec des albums comme Worlds Apart (1981) et Heads or Tales (1983). Souvent comparé à Rush, en moins brillant, Saga n'est ensuite plus populaire qu'en Allemagne malgré quelques albums de bonne facture, au premier rang desquels figurent Trust (2006) et 10.000 Days (2007). Saga sort en 2011 Heads or Tales Live, soit l'intégralité de Heads or Tales joué en public lors de sa tournée 2010. En 2012 sort 20/20, suivi de Sagacity en 2014.