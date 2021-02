Biographie

Sage est le pseudonyme du musicien français Ambroise Willaume, co-fondateur du groupe de pop Revolver. Après une tournée internationale, il décide de marquer une pause avec sa formation. Il rencontre Benjamin Lebeau, moitié du duo The Shoes, qui le soutient pour l'enregistrement de quelques chansons mélancoliques marquées par l'influence de Neil Young dans sa période Harvest Moon (1972). En 2014 sort un premier EP intitulé In Between, une introduction à la publication en 2016 d'un premier album homonyme aux sonorités classiques et électroniques. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016