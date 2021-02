Biographie

Formé par deux amis d'enfance devenus journalistes, Bob Stanley et Pete Wiggs, Saint Etienne creuse un sillon electro-pop sophistiqué avec sa version de « Love Can Only Break Your Heart » (Neil Young), premier simple paru en 1990. Après Foxbase Alpha (1991), le duo intègre définitivement la chanteuse Sarah Cracknell dont l'empreinte vocale marque tous les albums suivants, dont les réussis So Tough (1993), Tiger Bay (1995) et Good Humor (1998). La suite, non dénuée de succès, s'avère moins aventureuse et jalonnée de multiples compilations et remixes en tous genres. Telle une charmante anomalie, le trio continue de tracer sa voie à coups d'albums conceptuels avec Tales from the Turnpike (2005) puis Words and Music by Saint Etienne (2012) et Home Counties (2017). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017