Biographie

Son ancêtre fut Soundjata (ou Soundiatta) Keïta, fondateur en 1240 de l'Empire Mandingue du Mali. Désavoué par son père lorsqu'il l'informe de ses rêves de carrière, Salif Keïta persiste et signe, et devient l'un des artistes prééminents du pays, et ce dès les années 70. Chanteur virtuose et compositeur, il doit lutter contre sa condition d'albinos, dans une société qui accepte mal cette disgrâce. Au sein de groupes comme les Ambassadeurs Internationaux, ou dans les péripéties d'une carrière en solo, il est aujourd'hui considéré, en Europe ou aux Etats-Unis, comme un artiste majeur du continent africain. La Différence en 2009 perpétue son combat humaniste en chansons et lui vaut en 2010 la Victoire de la Musique de « Meilleur album de musiques du monde ». Salif Keïta s'essaye à la world fusion sous la direction de Philippe Cohen-Solal de Gotan Project avec Talé en 2012.