Biographie

Le jeune montréalais Salimo n'a que 19 ans et pourtant il cumule déjà plus de cinq millions d'écoutes sur les plateformes, des millions de vues sur Youtube et plus de 19.3K abonnés sur Instagram. Ayant capté l'attention des médias français tel que Rap2France, à 16 ans et en faisant les premières parties de rappeurs français tels que Niska, Youssoupha, MAES, Maitre Gims, Sofiane et Soolking. Salimo ne cesse de surprendre l'industrie. Suite à la sortie de son premier succès Un Histoire, un début en 2017 et son premier album Chacun son chemin, le 22 décembre 2018, Salimo cumule deux passages aux Francos de Montréal et à la grande fête Québec-Maghreb dans le cadre du festival Week-Ends du Monde, plusieurs spectacles à Montréal et plusieurs passages dans des festivals tels que le Festival marocain de Laval et lors de la Fête nationale du Maroc au Parc Jarry. Notons au passage qu’il est le plus jeune artiste à avoir performé dans l’histoire des Francos de Montréal, dans le cadre d’un concert en tête d’affiche.