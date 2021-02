Biographie

Elle partage son patronyme avec le grand Félix et suit d’ailleurs ses traces depuis 2010, livrant une poésie émouvante et un univers enivrant entre chanson francophone et pop-rock, rappelant parfois Louis-Jean Cormier par ses envolées aériennes ou Antoine Corriveau lorsqu’elle assume la noirceur qui l’habite. Arrivée sur la scène musicale avec Sous les arbres (2011), elle s’est forgé un catalogue révélant une forte maturité musicale, une signature bien à elle enveloppée par des arrangements riches, tout en évoluant vers des sonorités plus électriques sur 27 fois l’aurore (2014) et Les choses extérieures (2018). Elle a un jeu de guitare qui épate ainsi qu’une voix sensuelle, en symbiose avec les mots et parfois éraillée par l’émotion.