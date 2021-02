Biographie

Premier groupe de rap entièrement féminin de l'histoire à rencontrer le succès, Salt-N-Pepa est originaire du Queens, à New York. Le trio formé de deux chanteuses rappeuses et d'une DJette connaît des débuts modérés aux États-Unis avec l'album Hot, Cool & Vicious (1986), et ce, malgré le succès principalement européen du single « Push It ». Sorti en 1988, l'album A Salt With a Deadly Pepa marque un retrait avant que Salt-N-Pepa ne devienne un vrai phénomène en 1990 avec le suivant Blacks' Magic et les tubes « Expression » et « Let's Talk About Sex ». Certifié cinq fois disque de platine en 1993, Very Necessary bénéficie de l'énorme impact du titre « Whatta Man », chanté avec En Vogue. Le groupe sort un dernier album intitulé Brand New en 1997 et ne se sépare officiellement qu'en 2002. Depuis 2005, Salt-N-Pepa a refait différentes apparitions publiques sans enregistrer de nouveaux titres. Le groupe connaît un regain d'intérêt aux États-Unis en 2014-2015 avec « Push It », qui habille une campagne publicitaire pour une compagnie d'assurances. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015