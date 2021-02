Biographie

Né à Lisbonne en 1989, l'auteur-compositeur-interprète portugais Salvador Sobral est révélé au grand public lusophone à la faveur de sa participation au télé-crochet musical Ídolos en 2009, succédant dans l'exercice à sa sœur, Luísa Sobral, participante de l'édition 2003. Avec aisance, le musicien impose sa personnalité lumineuse et son univers à la croisée du jazz, de la chanson et du blues. Installé à Barcelone, il livre son premier album, Excuse Me, en 2016, ouvrant la voie à sa participation à l'Eurovision sous le drapeau portugais en 2017 avec la chanson "Amar pelos dois", offerte par sa soeur. Remportant le concours avec un nouveau record de votes, Sobral devient l'une des meilleures exportations musicales du pays avec des entrées dans les charts belges, suisses, autrichiens, hollandais et espagnols en 2017. © TiVo