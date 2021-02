Biographie

Le tendre jardinier de l’amour. La légende veut que ce soit ainsi que Jacques Brel évoquait son confrère et compatriote Salvatore Adamo… Le temps a heureusement rendu justice à celui que certains trouvaient autrefois un brin léger. Pas facile d’évoquer la jeunesse et ses amours, l’insouciance et ses tracas en visant juste. Heureusement, les chanteurs populaires remportent toujours la partie à la fin. Avec Adamo, ces maux du cœur conjugués dans ses mots à lui visaient justement juste. Avec ce qu’il fallait d’humour ou de décalage comme on dit aujourd’hui. Un vrai crooner, un vrai poète que cet Adamo.L’histoire ne parle trop souvent QUE des Filles du bord de mer et pourtant l’œuvre de celui qui naquit en Sicile le 1er novembre 1943, et débarqua tout minot outre-Quiévrain, est un bel enchaînement de vignettes attachantes ; parfois même étonnamment engagées. Tombe la neige, Vous permettez Monsieur, La Nuit, Mes mains sur tes hanches, Une mèche de cheveux, Une larme aux nuages, Inch'Allah, Notre roman, L'amour te ressemble, F… comme femme, A demain sur la lune, Va mon bateau, J'avais oublié que les roses sont roses ou bien encore C'est ma vie participeront à la bande son des années 60 et 70. Bien plus tard, lorsqu’Arno revisitera ses Filles du bord de mer, quelques snobs (ou sourds ?) qui l’avaient raillé jusqu’ici se mirent à le réévaluer…En 2010, sur son 22e album, De toi à moi, il chante en duos avec Chantal Lauby, Oxmo Puccino, Christophe et sa fille Amélie. A 70 ans passés, Adamo peut se targuer d’avoir tout de même vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier. Des disques chantés en français mais aussi en italien, espagnol, allemand, néerlandais, japonais, portugais et même turc ! En 2014, il rend hommage à un autre géant de la chanson, Gilbert Bécaud, à qui il consacre un album tout entier.© CM/Qobuz