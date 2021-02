Biographie

Peut-on constituer le duo le plus performant de toute l’histoire de la soul-music, vendre des disques par millions, être honoré de trophées internationaux, régner durant plusieurs années sur un label (Stax), un genre musical (Soul), une génération de musiciens et d’artistes, être une influence reconnue d’interprètes aussi divers que Michael Jackson ou Bruce Springsteen, enregistrer ce qui reste sans nul doute comme la chanson la plus influente d’un demi-siècle (« Soul Man » en 1967), et ne plus vraiment se supporter, ni sur scène, ni en studio ? Oui, on peut : Sam & Dave, les Double Dynamite de la soul, l’ont fait… © ©Copyright Music Story 2015