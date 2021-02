Biographie

Né en 1931 dans le Mississippi d'un père pasteur, d'une famille nombreuse avec laquelle il formera vite un groupe de chant, Sam Cooke a un parcours d'artiste de musique black assez classique aux États-Unis. Pourtant, il aura une influence beaucoup plus importante que pas mal de ses confrères. Au débuts des années 60, Cooke ralentit un peu son rhythm'n'blues pour créer une musique bâtarde à la frontière entre la ballade mélancolique et le r'n'b dansant. Un nouveau style qui sent la sueur et la sensualité. La soul est née...