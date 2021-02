Biographie

Sam Lowry Hunt, alias Sam Hunt, né le 8 décembre 1984 à Cedartown, dans l’État de Georgie, aux États-Unis, ne se destinait pas à devenir musicien. Passionné de football américain, il oriente son cursus très jeune en vue de devenir joueur professionnel. Mais, malgré un essai chez les Kansas City Chiefs en 2008, il ne parvient pas à s’imposer. Deux mois après seulement, il décide de tout plaquer pour devenir musicien country, un rêve qu’il caresse depuis qu’il s’est offert une guitare quelques mois plus tôt. Ses premiers pas sont probants puisqu’une de ses compositions intègre le répertoire de Kenny Chesney en 2012 (« Come Over ») et conçoit deux singles pour Keith Urban (« Cop Car ») et Billy Currington (« We Are Tonight ») deux ans plus tard. Alors qu’il met sur pied sa première mixtape, Between the Pines, en 2013, c’est cette fois Reba McEntire qui lui commande la chanson-titre de son 27e album studio, Love Somebody. L’année suivante, il signe chez MCA Nashville et publie C2C, un EP préliminaire à son premier album, Montevallo, qui sort en même temps que Between the Pines en version acoustique. Son premier effort studio et sa formule country teintée de RnB et de pop rencontrent un vif succès au point que l’opus se retrouve propulsé en tête des charts country et surtout sur la troisième place du podium général. Il prend ensuite son temps pour concevoir son successeur, Southside, qui voit le jour en 2020, bien soutenu par les titres « Body Like a Back Road » et « Downtown’s Dead ». © Ollmedia / Music-Story