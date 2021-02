Biographie

Sam Popat fait partie des DJs historiques officiant au Buddha Bar depuis les débuts. Plus axé sur un répertoire de house que Claude Challe et DJ Ravin, Sam Popat introduit une dose de titres dansants dans l'esprit lounge maison. En 2006 il est aux commandes de Buddha Bar VIII, puis se voit confier en 2008 la nouvelle série Little Buddha, plus axée sur la world house aux relents tribal house. Sam Popat est également l'un des garants de l'esprit Buddha Bar, à ce titre il forme les DJS officiant dans les franchises du club parisien. La sortie de Little Buddha 3 en 2011 est précédée d'une soirée de lancement à la discothèque le Queen sur les Champs Elysées à Paris. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015