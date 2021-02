Biographie

Né à Londres en 1992, Sam Smith était un élève du Youth Music Theatre avant de rejoindre des groupes de jazz. Après avoir appris le chant et la composition avec la chanteuse et pianiste de jazz Joanna Eden, il s’installe seul dans la capitale anglaise, à 18 ans. Le cousin de la chanteuse Lily Allen sort son premier EP Nirvana en 2013, un opus pop où la voix du chanteur s’impose comme une évidence. C’est pourquoi l’on retiendra sa collaboration avec Disclosure sur le titre Latch, où se mêlent électro et mélodies entraînantes. L’anglosaxon ne s’arrête pas là et enrichit son parcours avec In The Lonely Hour, son premier album, en janvier 2014, qui comprend les singles Stay With Me, Money On My Mind et Lay Me Down. Smith y exprime son amour du gospel à travers une collection de titres mettant en avant sa voix unique, faussement fragile et gorgée d'émotion maîtrisée avec une réussite faisant peser de grands espoirs sur ses épaules. Composé suite à une histoire d’amour déçue avec un homme, Sam Smith se console avec la participation de la chanteuse soul Mary J.Blige. On reconnaîtra enfin la voix du londonien sur La La La de Naughty Boy, succès d’une complicité qui promet une carrière internationale, si ce n’est pas déjà le cas. La gloire se fait sentir en tout cas, avec 4 Grammy Awards pour l’année 2014 : meilleur enregistrement de l’année et meilleur titre de l’année pour Stay With Me, meilleur album pop chanté pour In The Lonely Hour, et, pour finir, meilleur nouvel artiste. © LR/Qobuz