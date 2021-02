Biographie

Natif de Retford, une petite ville du centre de l’Angleterre située à quelques 200 kilomètres de Londres, Sam Tucker commence à jouer de la guitare à l’adolescence. Après avoir entrepris des études en linguistique, il atterrit en 2014 en Gaspésie pour y poursuivre un stage d’immersion française. Il a alors un coup de foudre pour la région et pour le Québec. Établi à Gaspé, il écrit ses premières chansons et les interprète dans le cadre de spectacles donnés dans les bars du coin, entrecoupées de reprises de chansons folk américaines. À l’été 2014, il sillonne les États-Unis, roulant de Chicago à San Francisco. Il puisera plus tard dans les expériences vécues lors de ce périple au pays de l’oncle Sam pour écrire des chansons. Sam Tucker s’intègre bien à sa terre d’accueil. Les dimanches soirs, il regarde l’émission La Voix avec des amis amateurs de musique, qui l’encouragent fortement à poser sa candidature. En 2017, alors qu’il visite sa famille en Angleterre, un recherchiste l’invite à participer au processus de sélection. Sam Tucker épate les juges lors de son audition à l’aveugle en interprétant la chanson Reckoning Song d’Asaf Avidan; il se joint à l’équipe de Pierre Lapointe. Il atteint la demi-finale et sort grandi de cette expérience. Audiogram lui offre un contrat de disque et, bientôt, il se retrouve en studio pour enregistrer les pièces de son premier EP, épaulé par le réalisateur Rob Heaney (Franklin Electric, Patrick Watson), le guitariste Joe Grass, le bassiste Mishka Stein à la basse et le batteur Robbie Kuster. À l’été 2018, l’artiste, qui habite aujourd’hui à Montréal, multiplie les spectacles, se produisant tour à tour au Festival International de Jazz de Montréal, au festival Sherblues & Folk et au Festival d’été de Québec. Quelques mois plus tard, il lance un premier EP qui réunit six chansons aux effluves roots, folk, rock et blues. Après avoir découvert sa voix, le temps est venu de tendre l’oreille à son envoûtant univers musical.