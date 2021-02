Biographie

Dans les années 1980, la chanteuse anglaise Samantha Fox (née près de Londres le 15 avril 1966) est connue pour la suite de tubes qu'elle aligne dans les classements de ventes, à commencer par le hit, « Touch Me (I Want Your Body) », classé numéro 3 en 1986 et suivi d'autres comme « Nothing Gonna Stop Me Now » l'année suivante ou « I Only Wanna Be With You », en 1989. Auparavant, c'est par ses poses dénudées et suggestives dans les pages du quotidien The Sun qu'elle gagne la notoriété (elle fut l'un des modèles britanniques les plus photographiés). Consacrée par un Brit Award, elle réalise sept albums de dance pop jusqu'en 2005 et une trentaine de simples dont la moitié classés en Angleterre ou en Europe. En 2017, le coffret Play It Again, Sam rassemble tous ses tubes et ses vidéos. © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2017