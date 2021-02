Biographie

Sammy Davis Junior est le type même de l'artiste complet, à la fois chanteur, acteur, danseur et batteur. Ses prestations sont toujours énergiques, et son premier album, Starring Sammy Davis Jr., en 1954, fait un triomphe. Ce membre de The Rat Pack avec Frank Sinatra et Dean Martin apparaît dans de nombreuses comédies musicales, à Broadway (Mr. Wonderful, Golden Boy) et au cinéma aux côtés de Frank Sinatra et Shirley MacLaine. Extrêmement populaire au cours des années 60, il enchaîne les albums et les succès (comme « The Candy Man », en 1972). En 1989, il accomplit une tournée mondiale avec Liza Minnelli et Frank Sinatra, avant d'être emporté par la maladie. © ©Copyright Music Story Music Story 2015