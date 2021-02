Biographie

Né en 1983 dans le nord de la France, Sammy Decoster rêve aux plaines du nord de l'Amérique. Cet ancien étudiant en géographie, aime les pick-up, les stetson, les histoires à la Hank Williams et la musique du roi des rois Elvis Presley. Pas facile de faire vivre et vibrer des climats rock, blues et country en français. Beaucoup ont essayé et peu ont réussi, quelques dollars sur Tucumcari de Sammy Decoster ne semblent cependant pas usurpés. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015